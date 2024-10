Comunità Palestinese | non in piazza il 5

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 18.10 "Noi comedi Roma e Lazio non scenderemo inil 5. Dopo il diniego della Questura abbiamo deciso che faremo la manifestazione il 12 ottobre,a Piramide, per chiedere il cessate il fuoco,lo stop al genocidio e ai bombardamenti israeliani al Libano, la Palestina Libera". Lo ha detto il presidente delladi Roma e del Lazio, Salman. Nel frattempo,il Tar del Lazio conferma il no della Questura alle manifestazioni del 5 ottobre,respingendo il ricorso presentato da alcuni dei promotori.