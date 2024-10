ATP Shanghai 2024 Fabio Fognini vince il derby con Luciano Darderi e sfiderà Tommy Paul

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ilitaliano del primo turno delloMastersdi tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, va a, che piegacon il punteggio di 6-4 6-7 (5) 6-4 in due ore e 23 minuti di gioco, staccando il pass per il secondo turno, nel quale affronterà tra due giorni lo statunitense, numero 11 del seeding. Nel primo setpiazza il parziale decisivo di 12 punti ad 1 tra il secondo ed il quarto game, con break a quindici nel terzo gioco, e scappa sul 3-1. Il ligure manca l’occasione per allungare ulteriormente nel settimo game, quando ha la palla per il 5-2 pesante, ma comunque in cinque turni al servizio concede appena quattro punti a, andando a chiudere senza particolari patemi sul 6-4 in 35 minuti. Nella seconda partitaopera il break in avvio, strappando la battuta a trenta anel game d’apertura.