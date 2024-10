Addio pensione bentornato set cinematografico! Daniel Day-Lewis dopo 7 anni torna a fare l' attore in un film diretto dal figlio e prodotto da Brad Pitt

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nemmeno lui ci è riuscito. Ci ha provato una prima volta. Ma poi ci si è messo di mezzo Martin Scorsese. Poi ci ha riprovato. E per 7, in effetti, è rimasto fedele alla scelta. L’offerta di suoRonan Cal, però, non era di quelle che si potevano rifiutare. E, così,Day-ha lasciato laed èto al’. Nessun proclama, come da personaggio. Solo una foto che, come si dice, vale più di mille parole: lo hanno paparazzato su un setmentre girava una scena con il collega Sean Bean. Un paio di verifiche, qualche telefonata, ed ecco la storia di come uno dei più grandi attori viventi,aver annunciato per ben due volte il ritiro dalle scene, a 67to a recitare.