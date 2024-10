Viaggio nel quartiere più a rischio | Ma non serve la militarizzazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Paura no. O meglio, non ancora. Diciamo che io, quando avverto di avere delle persone dietro, mi giro e controllo. Poi al massimo cambio strada". Il pensiero di Guglielmo Bramucci sintetizza il clima che si respira, pur se in una mattina soleggiata, quella di ieri, al Piano San Lazzaro. La serata precedente, quella della domenica, era stata profondamente turbata dalla maxi rissa che avrebbe visti coinvolti un gruppo di somali e un altro di nigeriani, fino ad un accoltellamento ed una rapina ai danni di un 24enne, nell’area ricompresa tra il mercato e il parcheggio di piazza d’Armi. Un episodio, tra tanti, che contribuisce a generare un forte allarme sociale nella comunità. Specie nelle persone più in avanti con l’età che, per sentirsi più sicure, si appellano agli interventi delle autorità preposte: "Servirebbe più vigilanza", prosegue Bramucci.