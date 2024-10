Venegono Inferiore Ethan Gottardello morto a 20 anni dopo lo scontro col furgone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – Tragico incidente stradale ieri mattina a, dove ha perso la vita un giovane di vent’, che viaggiava in sella alla sua moto. L’urto che non ha lasciato scampo al ventenne diintorno alle 7,30, all’incrocio tra le vie Mauceri e Vittorio Veneto, in pieno centro, a scontrarsi une la moto del giovane, sbalzato sull’asfaltoil violento impatto. Subito è partita la richiesta ai soccorsi, sul posto i carabinieri, la polizia locale, gli operatori sanitari con un’ambulanza e un’automedica del 118, allertato l’elicottero di Areu.le prime cure sul luogo dell’incidente, il ventenne, le cui condizioni sono apparse subito gravissime, è stato trasportato all’ospedale di Tradate, purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.