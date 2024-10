Tutto facile per l’Inter Stella Rossa battuta 4-0 Primo gol in nerazzurro per Taremi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano, 1 ottobre 2024 – Doveva essere partita da differenza reti e così è stato.ha vinto e convinto con la, mettendo a referto una vittoria consistente anche per il differenziale che in classifica, nell’ottica dei primi otto posti, potrebbe contare. Un successo netto e meritato, aperto dalla marcatura di Calhanoglu su punizione neltempo e cementata nella ripresa da Arnautovic, tra i migliori, Lautaro e, in gol su rigore gentilmente offerto dal capitano. I nerazzurri hanno alternato momenti di buon calcio ad altri meno, ma nel complesso la prestazione, con diverse riserve in campo, è stata buona. Tre punti importanti perche dunque tiene la scia delle migliori, goleade di Dortmund, Barcellona e City, e dà continuità dopo la vittoria di Udine. Ora l’ostico match contro il Toro di Vanoli.