TS – dove vederla in tv in streaming e probabili formazioni

(Di martedì 1 ottobre 2024) 2024-10-01 10:27:16 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: LEVERKUSEN (GERMANIA) – Rinfrancato dai successi nel derby (2-1) e contro il Lecce (3-0), il Milan alle ore 21 fa visita al Bayer Leverkusen nel secondo turno della nuova Champions League. Sono bastate le vittorie contro l’Inter e i salentini per far tornare il sereno su Milanello e su Paulo Fonseca, un po’ meno a rischio rispetto che alla vigilia della stracittadina contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Il tecnico portoghese nelle ultime uscite ha trovato le risposte che cercava e ora vuole ingranare la marcia anche in coppa. I rossoneri, infatti, al debutto hanno perso 3-1 in rimonta al Meazza contro il Liverpool, un match nel quale il Diavolo era partito benissimo portandosi in vantaggio dopo appena tre minuti con Pulisic prima di venire travolto dall’ondata dei Reds.