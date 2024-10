Tennis Sinner notti insonni e preoccupazioni ma è ancora in finale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Affronterà domani a Pechino Carlos Alcaraz Janniknon delude. Nonostante il momento complesso, che per sua stessa ammissione gli sta facendo passare, volain. Sarà la settimadell’anno e la disputerà, domani, 2 ottobre, a Pechino. Affronterà l’amico e rivale spagnolo, da lunedì di nuovo numero 2 al Mondo, Carlos Alcaraz. Nel pomeriggio di oggi, 1 ottobre, l’altoatesino, numero 1 del ranking ATP ha battuto in due set, per 6-3, 7-6 il 22enne cinese Yunchaokete Bu. A caldo ha detto: “Nel primo set ho giocato un buon, ma nel secondo ho perso un po’ di intensità prima di riprendermi e giocare un buon tie break”. Poi, sulla sfida di domani con Alcaraz: “Ci penserò più tardi – ha detto-, ora voglio staccare un po’ la testa.