Spajic contrariato | Il 4-0 dell’Inter non è realistico gol tutti regalati

(Di martedì 1 ottobre 2024), capitano della Stella Rossa, ha detto la sua sul pesante passivo subito dall’Inter in Champions League. Risultato bugiardo. PUNTEGGIO BUGIARDO – Il capitano della Stella Rossa Uroscommenta in questo modo il pesante KO contro l’Inter: «Mi dispiace che abbiamo perso con un punteggio così alto, il che non è. Abbiamo dimostrato di più. Siamo stati disturbati da un gol su punizione nelle prime fasi della partita. Siamo partiti subito da dietro, mentre loro avevano una ventata di fiducia. Ci hanno fatto giocare, abbiamo avuto spazi, creato occasioni Abbiamo iniziato bene nel secondo tempo, ma gli errori individuali ci sono costati cari. Abbiamo dato loro letteralmentee quattro i gol e questo è inaccettabile a livello di Champions League. Abbiamo subito gol, proprio come il Benfica all’andata, questo è imperdonabile».