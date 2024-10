Shangai attacco con coltello in un supermercato | 3 morti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) È di tree 15 feriti il tragico bilancio di una colpi disferrato da un uomo contro le persone che si trovavano all’interno di unWalmart a Shanghai. La notizia è stata diffusa dalla polizia cinese che spiega di aver arrestato l’aggressore. Si tratta di un uomo di 37 anni che, secondo quanto riportano le autorità, era venuto a Shanghai per “sfogare la sua rabbia a causa di una disputa economica personale”.Leggi anche: Investe e accoltella la ex moglie davanti alla scuola del figlio: la donna è gravissima L’aggressione a coltellate è avvenuta in un centro commerciale a Songjiang, un quartiere densamente popolato nella parte sud-occidentale di, che ospita anche diverse università. La polizia rende noto che le tre persone morte sono decedute in ospedale per le ferite riportate.