Sentieri selvaggi per alcuni il miglior western mai girato

(Di martedì 1 ottobre 2024)Iris ore 21.25. Con John Wayne, Jeffrey Hunter e Vera Miles. Regia di John Ford. Produzione Usa 1956. Durata: 2 ore LA TRAMA All'indomani della guerra di secessione, un veterano torna alla fattoria di famiglia. Conta di vivere in pace ma non può. La famiglia è massacrata e l'unica superstite la nipote è rapita dagli indiani Comanches. Lo zio parte in una caccia che dura anni. Nel frattempo la ragazzina è divenuta la squaw del capo PERCHÈ VEDERLO Perché perè ilmai. Forse sbagliano ma di poco. Fece impazzire Jean Luc Godard: "Come faccio a odiare John Wayne per le sue idee e nel contempo commuovermi fino alle lacrime nel momento in cui passa da una furiaa a un tenerissimo abbraccio?