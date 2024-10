Selvaggia Lucarelli botta e risposta durissimo con la mamma di Fedez | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 1 ottobre 2024) Personaggi TV. Due giorni dopo il suo gesto di generosità restituendo un bene confiscato alla mafia per scopi beneficenti, il rapperè tornato al centro dell’attenzione mediatica a seguito degli arresti legati ai capi ultras delle squadre Inter e Milan. Tra i soggetti arrestati ci sono la sua guardia del corpo, Christian Rosiello, e un suo amico, Luca Lucci, notoriamente conosciuto come il “Toro”. Su questa vicenda non poteva che intervenire anche, con un durocon la madre di