Perde l’equilibrio e cade dal monopattino Giovane ferito va al pronto soccorso

(Di martedì 1 ottobre 2024) La pericolosità dei monopattini elettrici, dotati di ruote troppo piccole per superare indenni tutte le buche delle nostre strade, ormai è nota: ne sa qualcosa ilche ieri all’ora di pranzo è caduto in via Giuseppe Di Vittorio, in zona ippodromo. Stando a quello che ha raccontato alla mamma, accorsa sul luogo dell’incidente, per un sobbalzo probabilmente causato da una buca della strada, la batteria delè uscita da suo alloggiamento e stava perre; probabilmente per cercare di afferrarla al volo, ilha persoed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’auto col medico a bordo poiché le condizioni del, che aveva perso parecchio sangue, sembravano gravi, ma dopo le prime cure prestate sul posto la situazione appariva meno preoccupante.