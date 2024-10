Nonna e nipotino portati via dall’alluvione Trovato il corpo della 62enne tedesca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) È statoil, dispersa con il, dopo la piena del torrente Sterza, a Montecatini Val di Cecina (Pisa) scatenata dall’ondata di maltempo che si era abbattuta sulla zona il 23 settembre. Il cadavere di Sabine Kingabuer, 62 anni, era finito a circa sei chilometri di distanza dal punto in cui la piena l’aveva travolta mentre teneva in braccio Noah Wagner, di appena 5 mesi. Larisiedeva a Monaco di Baviera e stava trascorrendo con la famiglia una vacanza in Toscana da una decina di giorni. Un operatore dei mezzi pesanti di una ditta privata che lavorava alla rimozione dei detriti e dei cumuli vegetali, percorrendo una strada vicinale, ieri pomeriggio ha scorto il cropo la vegetazione. Nessuna notizia invece del bambino. Gli altri componentifamigliasi sono salvati dall’esondazione del torrente.