Le foto di Simonetta Conti nel chiostro della biblioteca sabato 5 e domenica 6 ottobre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 12024 – Ledinel5 eNel prossimo weekend di5 e, in corrispondenzaFiera Antiquaria, nelCittà di Arezzo verrà ospitata la mostragrafica didal titolo “Ob(B)iettivo Donna”. L’evento, a ingresso libero dalle 9 alle 19, è organizzato dall’istituzione e dall’associazione Imago di cui la stessa autrice fa parte., aretina, indaga l’espressività femminile per farne un tramite di bellezza esteriore e interiore. Ha già esposto le sue opere in varie collettive. E a proposito di Imago, torna da oggi il Corso base digrafia Digitale Artistica ed Espressiva, organizzato dall’Associazionegrafica Imago, in via Vittorio Veneto 33/20, Arezzo.