L' aggressione di Ferri in Un posto al sole

(Di martedì 1 ottobre 2024) Alberto Palladini è rassegnato al fatto di avere ormai le ore contate. E spera lo vengano a prendere al più presto per farlo fuori, non sopportando più questa situazione da morto che cammina. Anche perché a essere in pericolo sono le persone a lui vicine, cioè Niko, che prova a tenere lontano i suoi familiari dallo studio. Dall’altra parte l’atteggiamento diè sempre più ambiguo. Tutti i telespettatori avevano accolto la sua ultima uscita, cioè il suo andare a letto ancora una volta con Lara, senza alcuno stupore. Da lui ci aspetta di tutto, consapevoli che le più grandi armi a sua disposizione sono sesso e soldi. E invecestupisce ancora. Il giorno dopo si reca ancora da Lara, ma per dirle che ha sbagliato, che lo ha fatto solo per il processo, e che si è pentito. Lei inviperita lo graffia lasciandogli un segno. Ma il vero agguato lo aspetta quando uscirà da lì.