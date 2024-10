Inchiesta ultras perquisito Emis Killa Gli affari di Lucci con Fedez e i rapper

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tifo organizzato e musica, un legame solidissimo a Milano. C'è anche Emiliano Rudolf Giambelli, ilfamoso con il nome di, tra le persone ieri sottoposte a perquisizione, ma non indagato, nell'della procura di Milano che ha azzerato i vertici delle curve di Milan e Inter. Una misura adottata, da quanto si apprende, per i suoi legami con il capo ultrà rossonero Luca, uno dei 19 ultrà finiti in manette. Dalle carte dell'emergono le "ambizioni imprenditoriali" dinel settore musicale per i suoi rapporti personali con i cantanti rap come, Lazza, Tony Effe, Cancun, Gue Pequeno.