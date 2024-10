Inchiesta ultras focus su due norme | da qui passano eventuali sanzioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’relativa a possibili infiltrazioni nelle curve di Inter e Milan, che ha condotto all’adozione di 19 misure cautelari nei confronti didei due club, potrebbe coinvolgere anche i tesserati delle due squadre. Una norma consentirà di definire i possibili risvolti della vicenda. LA SITUAZIONE – Nella giornata di ieri, lunedì 30 settembre, circa 19 esponenti del tifo organizzato di Inter e Milan sono stati i destinatari di misure cautelari per “associazione a delinquere“. La vicenda, che per molti ha scoperchiato il vaso di Pandora relativamente ai comportamenti che si verificherebbero nelle curve delle due squadre meneghine, non vede al momento coinvolte le due società in termini di “complici nell’eventuale reato”. Ciò vale sia per i club che per i loro dirigenti e tesserati. Ma per il futuro è bene effettuare un ragionamento.