LIVE Italia-Belgio 1-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | vittoria di capitale importanza per le azzurre

Un emozionante match tra Italia e Belgio si conclude con una vittoria cruciale per le azzurre, che conquistano il passaggio ai prossimi Europei di calcio femminile 2025. La partita, intensa e ricca di tensione, ha visto l’Italia scatenarsi nel finale, portando a casa un risultato fondamentale. Per non perderti neanche un dettaglio di questa grande impresa, clicca qui per aggiornare la diretta live e rivivi ogni istante di questa storica vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:02 Vittoria di capitale importanza per le azzurre di Soncin, che hanno stappato l’incontro sul finire del primo parziale, legittimando poi il vantaggio nella ripresa. ITALIA-BELGIO 1-0 100?- E’ FINITAAAA! 100?- Altro corner per le azzurre. Il tempo è ormai scaduto. 99?- Calcio d’angolo Italia! Scorrono i secondi. 98?- Ottimo lavoro di Cambiaghi, che costringe Kees a rifugiarsi in rimessa laterale. 98?- Perfetta ancora una volta la difesa italiana, con Caruso che in ripiegamento difensivo guadagna un importante calcio di punizione. 97?- Addirittura il contro fallo di Linari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 1-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: vittoria di capitale importanza per le azzurre

