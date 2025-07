Design d' altri tempi tecnologia moderna | il mini frigo vintage è in offerta

perfetta per arredare con gusto senza rinunciare alla funzionalità. Il mini frigo vintage COMFEE' 232 unisce il fascino dell’epoca passata con le innovazioni del presente, trasformando ogni ambiente in un'oasi di stile e praticità. Approfittate di questa offerta esclusiva e portate a casa un pezzo di design senza tempo, pronto a rivoluzionare il vostro modo di conservare e vivere gli spazi.

Se state cercando un elettrodomestico che unisca design elegante e praticità, il frigorifero COMFEE' potrebbe essere la scelta ideale. Questo modello offre una combinazione di stile retrò e tecnologie moderne, perfetta per chi desidera un tocco di classe anche negli spazi più ridotti. Con un prezzo promozionale di 179,90€ (invece di 239€, grazie al 25% di sconto), questo frigo compatto si presenta come una soluzione accessibile e funzionale assolutamente da non perdere. Prendilo al volo con prezzo scontato Bello da vedere, ma anche funzionale. Questo frigorifero combinato, caratterizzato da una capacità totale di 116 litri, si divide tra un vano frigorifero da 100 litri e un comparto congelatore da 16 litri, classificato 4 stelle per garantire la conservazione ottimale degli alimenti fino a -18°C. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Design d'altri tempi, tecnologia moderna: il mini frigo vintage è in offerta

In questa notizia si parla di: design - tempi - tecnologia - moderna

Il nostro staff al lavoro! Stanno montando una pergola bioclimatica firmata De Vivo! Nel nostro showroom potrete visionare una delle nostre innovative pergole bioclimatiche, perfetto equilibrio tra design all'avanguardia e tecnologia moderna. Con la sua Vai su Facebook

La moto elettrica francese che ti farà venire voglia di fare il grande passo; Bmw R 12 G/S, tra design classico ispirato alla mitica R 80 G/S e tecnologia moderna; Porsche 911 l'ultimo restomod ci riporta nel passato, e va bene così.

Design d'altri tempi, tecnologia moderna: il mini frigo vintage è in offerta - Frigo silenzioso e compatto, dallo stile retrò e con freezer incluso: ideale per l'ufficio, ora al 25% di sconto. Da quotidiano.net

New Vintage: design retrò e tecnologia moderna - AF Digitale - Il così detto new vintage è il trend del momento, o per meglio dire, il vintage è il trend del momento. Scrive afdigitale.it