Disney Italia presenta tutti i prossimi film in arrivo al cinema!

Disney Italia svela in anteprima tutte le novità cinematografiche in arrivo nei prossimi mesi, emozionando i fan di ogni età. Durante la XIV edizione di Ciné a Riccione, Daniel Frigo, Amministratore Delegato di Disney Italia, ha condiviso le anteprime più attese, promettendo un 2024 ricco di magia e avventure. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nelle sale, perché il meglio deve ancora arrivare!

In occasione della XIV edizione di Ciné – Giornate di Cinema a Riccione, Disney Italia ha presentato le novità in arrivo nelle sale cinematografiche italiane nei prossimi mesi. Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia, ha aperto la convention commentando i grandi successi cinematografici di The Walt Disney Company, che dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2025 ha generato €160M di incassi al botteghino italiano: “ Il cinema rappresenta la locomotiva della company e il successo di Lilo & Stitch è un esempio anche del grande lavoro che facciamo con tutti i nostri partner ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

