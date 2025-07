film disney in arrivo al cinema in italia

Sei pronto a vivere un nuovo magico capitolo con Disney? In occasione della XIV edizione di Ciné a Riccione, Disney Italia ha svelato le imminenti uscite cinematografiche che incanteranno il pubblico italiano nei prossimi mesi. Tra successi recenti e anteprime emozionanti, il futuro si preannuncia ricco di sorprese e divertimento. Scopri tutte le novità e preparati a lasciarti trasportare nel meraviglioso mondo Disney!

In occasione della XIV edizione di Ciné – Giornate di Cinema a Riccione, Disney Italia ha svelato le principali novità cinematografiche che arriveranno nelle sale italiane nei prossimi mesi. La presentazione ha evidenziato i successi recenti e le future uscite, offrendo uno sguardo sulle produzioni più attese e sugli eventi promozionali in programma. risultati e successi recenti di disney in italia. Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia, ha aperto l’evento sottolineando i grandi risultati ottenuti dal gruppo nel periodo giugno 2024 – giugno 2025, con un incasso totale di circa €160 milioni al botteghino italiano. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it