Krstovic-Roma | spunta la foto che accende il mercato giallorosso

Il bomber del Lecce è corteggiato dal Leeds ma preferirebbe rimanere in Serie A. Prende corpo la pista giallorossa Nikola Krstovic è uno dei protagonisti di questo inizio di mercato. Il bomber montenegrino è destinato a salutare il Lecce dopo due stagioni comunque positive in cui ha dato il suo contributo (19 gol e 7 assist in 74 partite) alla doppia salvezza consecutiva. (LaPresse) – Calciomercato.it Krstovic sarà l'ennesima plusvalenza di Pantaleo Corvino, che per il classe 2000 investì circa 4 milioni. Non poco per un club come quello salentino e, allora, per un giocatore senza esperienza a determinati livelli.