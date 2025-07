Temporale estivo causa il dissesto della Statale delle Puglie

Il maltempo estivo ha provocato un grave dissesto sulla Statale delle Puglie, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e residenti. Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri di Mirabella Eclano sono intervenuti sulla SS90 delle Puglie, dove le intense piogge hanno causato il cedimento del manto stradale, rendendo urgente l’intervento per prevenire incidenti e garantire il ripristino della viabilità . La situazione è sotto controllo, ma resta alta l’attenzione sulle conseguenze del maltempo.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri intervengono sulla SS90 per dissesto stradale causato dal maltempo Nel pomeriggio odierno, a Mirabella Eclano, localitĂ Calore, i Carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti lungo la SS90 delle Puglie, dove, a causa delle forti piogge, una porzione del manto stradale ha subito un cedimento, con evidenti segni di sgretolamento e sfaldamento. L’area interessata è stata prontamente messa in sicurezza. La circolazione, al momento, prosegue regolarmente ma a senso unico alternato. Il ripristino della sede stradale sarĂ eseguito da personale ANAS e dell’Ufficio tecnico comunale, giĂ attivati per le operazioni di competenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Temporale estivo causa il dissesto della Statale delle Puglie

In questa notizia si parla di: causa - dissesto - puglie - temporale

Temporale estivo causa il dissesto della Statale delle Puglie; Maltempo, forti piogge e temporali al Sud. Allerta gialla in sette regioni - Dalle 14 allerta meteo gialla su tutta la Campania; Emilia-Romagna, 2.500 evacuati. Il Cdm stanzia 20 milioni e dichiara lo stato di emergenza - Ciciliano: Siamo nella fase di soccorso tecnico urgente, sono circa 1300 gli sfollati.

Maltempo in Puglia, attesi temporali in tutta la regione: prolungata l’allerta gialla - MSN - La Protezione civile ha diramato l’allerta gialla su tutta la Puglia, dalla mezzanotte di oggi e per le successive venti ore, per rischio idrogeologico e temporali a causa delle “condizioni ... Segnala msn.com

Puglia sferzata dai temporali: dal 17 aprile scatta l'allerta gialla - A partire dalla mezzanotte e per le successive 20 ore su tutta la regione sono previste piogge forti. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive