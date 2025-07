Diogo Jota non camminerà mai da solo | l’amore di Anfield e l’ultimo gol sotto la Kop

Diogo Jota, il cuore di Anfield e l’artefice di momenti indimenticabili sotto la Kop, ha scritto una pagina indelebile nel Liverpool. Arrivato con qualche incertezza, ha conquistato i tifosi con il suo talento e la sua passione, segnando l’ultimo gol in un derby epico. La notizia della sua partenza ha lasciato il mondo del calcio senza parole, ma il suo legato vivrà per sempre nei cuori dei Reds.

Diogo Jota era arrivato con qualche dubbio al Liverpool, ma ci mise poche partite per diventare un idolo di Anfield, fino all'ultimo gol, nel derby sotto la Kop Diogo Jota non c'è più. La notizia, lanciata nella mattinata di oggi da MARCA, ha lasciato il mondo del calcio sotto shock: l'attaccante del Liverpool e della .

