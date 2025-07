Regionali Giani | Toscana al voto ad ottobre non ci sono alibi

La Toscana si prepara a vivere un importante momento di democrazia, con le elezioni regionali previste per ottobre. Eugenio Giani, presidente uscente e candidato del centrosinistra, conferma la volontà di rispettare la tabella di marcia, sfidando polemiche e incertezze. Con due date in campo, il 12 e il 19, non ci sono alibi: questa volta, i toscani sceglieranno il loro futuro. La sfida è aperta, e l’attenzione è tutta sulla decisione che plasmerà la regione.

Firenze, 3 luglio 2025 – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sulle Regionali, tira dritto. Non si fa condizionare dai momenti o dalle polemiche. Neppure dalle idee di altre regioni. “Si vota a ottobre”, aveva detto diverso tempo fa. E la linea non è cambiata: anzi, l'attuale governatore toscano, che sarà il candidato del centrosinistra, dà pure due date alternative. Naturalmente a ottobre. "La Toscana andrà al voto il 12 o il 19 ottobre, nei tempi previsti dalla Costituzione – dice -. Non esistono alibi tecnici né scuse procedurali che giustifichino un rinvio. Amministrare significa rispettare la legge in modo imparziale e rispettoso dei diritti dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regionali, Giani: “Toscana al voto ad ottobre, non ci sono alibi”

