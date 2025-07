Luciano Garofano Vita Privata | Moglie Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Scopri tutto sulla vita di Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma, e il suo percorso tra scienza forense, casi di cronaca nera e televisione. Con una carriera costellata di successi e dedizione, Garofano rappresenta l’icona italiana della criminologia moderna. Ma chi è davvero al suo fianco nella vita privata? E cosa si nasconde dietro il suo volto noto in TV? Proseguiamo esplorando la sua storia più intima.

Scopri la storia di Luciano Garofano, il celebre ex comandante del RIS di Parma: carriera, vita privata, casi di cronaca nera e il suo ruolo in TV. Luciano Garofano è uno dei nomi più conosciuti in Italia quando si parla di scienze forensi, indagini scientifiche e criminologia. La sua è una vita fatta di rigore, studio e dedizione, che lo ha portato a diventare un volto noto anche sul piccolo schermo, grazie al suo ruolo di esperto in programmi seguitissimi come Quarto Grado. Ma dietro la figura pubblica si cela un uomo estremamente riservato, legato alla famiglia e segnato dalle vicende più oscure della cronaca italiana.

Omicidio Fregene, Luciano Garofano nominato super perito della famiglia di Stefania Gamboni - La famiglia di Stefania Gamboni, uccisa a Fregene, ha nominato Luciano Garofano come super perito di parte.

Alessandra Viero, Vita Privata: Ecco Chi E' Suo Marito! Scopri tutto sulla nuova conduzione estiva di Pomeriggio Cinque News con Alessandra Viero, il suo... Vai su Facebook

Luciano Garofano, il generale e il bambino: «Non dimenticherò mai come morì il fratellino di Erika De Nardo»; Luciano Garofano: “Erika e Omar, il caso più difficile da accettare. Gli investigatori in Italia fanno ancora…; Luciano Garofano, il generale e il bambino: «Non dimenticherò mai come morì il fratellino di Erika».

Chi è Luciano Garofano, ex comandante dei carabinieri e conduttore tv - News Mondo - L’accademico e conduttore televisivo vive nella città di Parma assieme alla sua famiglia: sua moglie e i suoi tre figli, di cui però non si hanno informazioni certe. Scrive newsmondo.it

Luciano Garofano, 'ex Carabiniere a Quarto Grado - Donna Glamour - Attivo su Instagram, Luciano Garofano vive a Parma con la moglie, anch’essa biologa, dalla quale ha avuto tre figli. Segnala donnaglamour.it