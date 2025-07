calciomercato trattative e ultimi rumors milan visite e firma per ricci

Il calciomercato estivo infiamma Milano, e il Milan fa sul serio con le sue trattative. Dopo settimane di voci e rumors, oggi si registra un passo importante: l’arrivo di Samuele Ricci a Milano, con visite mediche e firma del contratto. Un investimento strategico per il futuro rossonero, che promette di aggiungere qualità e dinamismo alla rosa. La nuova era milanista sta per iniziare, e Ricci potrebbe diventare uno dei protagonisti della stagione.

Milano, 3 luglio 2025 – In casa Milan oggi è stato il giorno di Samuele Ricci. Arrivato a Milano nella serata di ieri, il classe 2001 questa mattina è arrivato circa alle ore 9 alla Clinica La Madonnina dove ha svolto la prima parte delle visite mediche. Attorno all’ora di pranzo si è poi recato al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità e successivamente a Casa Milan, il quartier generale rossonero, dove ha messo la sua firma su un contratto quadriennale con opzione per una quinta stagione a favore del Milan. Al Torino, ormai ex club del centrocampista originario di Pontedera, andranno invece 23 milioni di parte fissa, 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net