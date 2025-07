Staff Tudor Juve nuovo nome? Chi è Bordin che potrebbe presto arrivare in bianconero | tutti i dettagli

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo staff tecnico per la prossima stagione, puntando su un nuovo nome che potrebbe fare la differenza: Francesco Bordin. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Bordin rappresenta un tassello chiave nel rinnovamento della squadra sotto la guida di Igor Tudor. Ma chi è davvero questa figura emergente pronta a lasciare il segno in bianconero? Scopriamolo insieme.

Staff Tudor Juve, nuovo nome in vista dell'ampliamento dello staff tecnico: tutti i dettagli alla scoperta di Bordin. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta preparando la ripartenza per la nuova stagione con un ampliamento del suo staff tecnico. Igor Tudor, allenatore bianconero, ha deciso di aggiungere un nuovo assistente di campo al suo gruppo di lavoro. Tra i nomi in valutazione c'è Francesco Bordin, giovane allenatore classe 1985, in possesso della licenza UEFA A, che ha maturato esperienza negli ultimi anni come collaboratore tecnico. Staff Tudor Juve, il percorso di Francesco Bordin nel calcio italiano.