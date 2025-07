Airola Mille e una Nota | lo spettacolo dei 130

Un vero trionfo di musica, passione e talento! Lo scorso fine settimana, Airola ha vissuto un’emozionante serata di festeggiamenti con il Saggio di fine anno dell’Accademia musicale “Mille e una nota”, che ha visto protagonisti oltre 130 giovani musicisti. Tra applausi scroscianti e sorrisi soddisfatti, i ragazzi hanno mostrato tutto il loro impegno e creatività, lasciando il pubblico entusiasta. Un evento che ha sancito ancora una volta il successo di questa virtuosa realtà musicale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Entusiasmo, applausi. E, soprattutto, tanto talento. Lo scorso fine settimana “Saggio spettacolo di fine anno” per i ragazzi dell’Accademia musicale “Mille e una nota” di Airola, riferimento guidato dal Direttore artistico, Maestra Anna Izzo. Oltre 130 allievi hanno messo in vetrina le abilità acquisite, nel corso dell’anno accademico, sciorinando le rispettive performance. Ad accompagnarli l’applauso coinvolto e sincero del folto pubblico costantemente presente alle quattro serate. Pubblico che è stato accolto in modo “inclusivo”, splendido valore aggiunto, dai giovani dell’Infinito di Manuel. 🔗 Leggi su Anteprima24.it