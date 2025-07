Perché il riccio non può essere tenuto in casa?

Perché il riccio non può essere tenuto in casa? Sebbene alcune specie siano legali, il loro istinto selvatico rende questa scelta dannosa per il loro benessere. Accogliere un riccio tra le mura domestiche favorisce un mercato eticamente discutibile e spesso cruelty. Scopri perché rispettare la loro natura è fondamentale per proteggerli e garantire un futuro più etico e rispettoso. Continua a leggere.

