Jota del Liverpool perde la vita dopo un incidente stradale

Una tragica perdita scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e giovane promessa portoghese, ha perso la vita in un incidente stradale in Spagna. La sua scomparsa a soli 28 anni lascia un vuoto profondo tra tifosi, compagni di squadra e appassionati di sport. Questa dolorosa notizia ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto il calcio possa unire e commuovere in ogni momento.

Tragedia nel mondo del calcio.¬†Come si legge sull‚Äôedizione online de¬† La Gazzetta dello Sport, nella mattina di oggi √® morto¬†Diogo Jota, attaccante del Liverpool. Aveva 28 anni. Il portoghese √® rimasto vittima di un incidente stradale in Spagna,¬†nei pressi della regione di Sanabria, in provincia di Zamora. Il veicolo su cui viaggiava il portoghese insieme al fratello Andr√©, calciatore professionista di 26 anni di Penafiel, √® uscito di strada, provocando un incendio. Anche il fratello √® morto. Secondo i testimoni che hanno chiamato il 112, l‚Äôauto √® stata avvolta dalle fiamme che si sono propagate anche alla vegetazione circostante. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com ¬© Gbt-magazine.com - Jota del Liverpool perde la vita dopo un incidente stradale

