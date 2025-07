Mercedes Moné stronca i fan che la rivogliono in WWE | Smettetela di piangere guardatemi alla AEW

Mercedes Moné, ex star di WWE ora protagonista di successo alla AEW, non ha paura di ribaltare le aspettative e smascherare chi la rimpiange nella vecchia federazione. Durante un live su Instagram, con stile tagliente, ha scherzato sui fan nostalgici, invitandoli a smettere di piangere e a seguirla dove preferiscono. La sua sicurezza è inarrestabile: “Possono tranquillamente seguirla ogni...”

Mercedes Moné lasciò clamorosamente la WWE nel maggio 2022 e ora sta vivendo un periodo d’oro alla AEW. Nonostante ciò, molti fan continuano a dire di sentire la sua mancanza in WWE e la “CEO” della AEW non ha perso l’occasione per prenderli in giro. Durante una diretta su Instagram, Mercedes ha infatti deriso i fan che affermano di volerla rivedere in WWE, definendoli dei “ piagnucoloni ”. Ha ricordato che possono tranquillamente seguirla ogni settimana a AEW Dynamite, e che tra soli dieci giorni la vedranno in azione a AEW All In, dove diventerà la nuova campionessa mondiale femminile AEW: “Awww, mi manchi *rumori da bebè*. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net