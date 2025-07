Alcolock obbligatorio | chi deve installarlo come funziona quanto costa le multe le auto compatibili

L'Alcolock, il dispositivo anti-ubriachezza ora obbligatorio per i veicoli, rappresenta un passo importante nella sicurezza stradale. Se sei un conducente di auto, furgoni o mezzi pesanti, è fondamentale conoscere chi deve installarlo, come funziona e quanto costa. In questo articolo, scoprirai tutte le regole, le multe e le auto compatibili con questa innovativa misura di prevenzione. Preparati a guidare in modo più sicuro e responsabile!

L’Alcolock è ufficialmente obbligatorio: il ministro Salvini ha firmato il decreto che impedisce di guidare ubriachi. Tutte le regole. Alcolock. Ne avrete sicuramente già sentito parlare, dal momento che è stato introdotto nel decreto sicurezza in vigore dal 14 dicembre del 2024. Questo dispositivo è ufficialmente diventato obbligatorio perché il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che ne definisce le caratteristiche e le modalità di installazione. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Alcolock obbligatorio: chi deve installarlo, come funziona, quanto costa, le multe, le auto compatibili

Nuovo codice della strada, Salvini firma decreto alcolock, obbligatorio per conducenti sanzionati per aver guidato con tasso superiore a 0,8 g/l - Il nuovo Codice della Strada approvato dal governo Salvini segna un passo avanti nella lotta contro la guida sotto l’effetto di alcol.

