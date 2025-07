L'Italia parte bene agli Europei femminili Belgio battuto 1-0 | decide un gol di Caruso

L’Italia inizia con il piede giusto gli Europei femminili, conquistando una vittoria fondamentale contro il Belgio grazie a un gol di Arianna Caruso poco prima dell’intervallo. Un esordio incoraggiante che infonde fiducia e entusiasmo nel nostro team, dimostrando che le azioni coraggiose e la determinazione possono fare la differenza. La strada è ancora lunga, ma questa vittoria dà grandi speranze per il percorso che ci attende. Continua a leggere.

Agli Europei femminili di calcio l'Italia ha soprattutto due obiettivi

L'Italia vince la medaglia di bronzo agli Europei di basket femminili battendo la Francia 69-54.

Belgio-Italia femminile, dove vederla oggi in TV e streaming agli Europei: formazioni ufficiali e canale TV - L'Italia inizia il suo cammino agli Europei di calcio femminile 2025 contro il Belgio: le Azzurre del CT Soncin scenderanno in campo per la prima partita

Agli Europei femminili di calcio l'Italia ha soprattutto due obiettivi - Superare la fase a gironi e riportare tra il pubblico l'entusiasmo perso dopo i deludenti Europei del 2022 e Mondiali del 2023