Il Viminale si mobilita per aggiornare la normativa sui Centri di Permanenza per i Rimpatri, i Cpr, alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale. La legge istitutiva, risalente al 1998, evidenzia una lacuna storica che ora si intende colmare con una nuova norma di legge primaria. Mentre si conferma la legittimità delle pratiche di rimpatrio, l’obiettivo è garantire un quadro più chiaro e aggiornato per la gestione dei migranti irregolari.

"La legge istitutiva dei Centri di permanenza per il rimpatrio risale al '98, ovvero alla legge Turco Napolitano. L'odierna pronuncia della Corte Costituzionale mette in luce quindi una carenza risalente nel tempo senza tuttavia mettere in discussione la legittimità dell'utilizzo dei Cpr per il rimpatrio dei migranti irregolari. Sul punto gli uffici del Viminale erano già impegnati nella redazione di una norma di rango primario". Così fonti del Viminale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fonti Viminale, su Cpr già al lavoro per una nuova norma

