Nothing Phone 3 ufficiale | specifiche e prezzi

Il Nothing Phone 3, presentato il 1° luglio 2025 da Carl Pei, segna una svolta nel mondo degli smartphone. Rivoluzionando il segmento premium con prezzi competitivi e design audace, questo modello incarna un mix di trasparenza e innovazione radicale. Con caratteristiche avanzate e un’estetica anticonformista, il Phone 3 si propone come il dispositivo che sfida lo status quo. Scopriamo insieme tutte le specifiche e i dettagli di questa incredibile novità.

Carl Pei ha sfidato ancora una volta lo status quo con il Nothing Phone 3, presentato ufficialmente il 1° luglio 2025. A differenza dei predecessori, questo modello punta al segmento premium (prezzi da 849€ per 12GB256GB e 949€ per 16GB512GB ), mantenendo però l’anima anticonformista che ha reso il brand celebre. Nothing Phone 3a e 3a Pro: design, specifiche e dettagli. Nothing Phone 3: trasparenza e innovazione radicale. Il retro in vetro trasparente di Nothing Phone 3 è stato rielaborato con un’estetica “tri-colonna” che ricorda circuiti stampati, divisa in tre blocchi geometrici. La vera rivoluzione è nel Glyph Matrix: un display circolare di 489 LED che rimpiazza le strisce luminose dei modelli precedenti. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Nothing Phone 3 ufficiale: specifiche e prezzi

