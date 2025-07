Si schianta col tir camionista romano muore nel tragico incidente | Filippo Ionta aveva 48 anni

Un dramma si è consumato questa mattina sulla bellissima strada statale 131 in Sardegna. Filippo Ionta, camionista romano di soli 48 anni, ha perso la vita in un tragico incidente che ha sconvolto l’intera comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra amici e colleghi, mentre le autorità investigano sulle cause di questa tragedia. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli di questa vicenda dolorosa.

Il camionista romano di 48 anni Filippo Ionta è morto in Sardegna a seguito di un terribile incidente sulla strada statale 131 avvenuto questa mattina.

Sassari – C'è purtroppo una vittima nel gravissimo incidente avvenuto questa mattina sulla Statale 131. Si tratta di Filippo Ionta, 48 anni, residente a Roma, l'autista del Tir

