In un momento di incertezza, Sir Keir Starmer si schiera a difesa della ministra del Tesoro Rachel Reeves, che aveva affrontato momenti difficili legati a motivi personali. La sua decisione di non dimettersi ha rassicurato i mercati britannici, ora in ripresa. La stabilità politica, dunque, si conferma fondamentale per il benessere economico: un esempio che sottolinea come leadership forte possa fare la differenza.

Grazie alla presa di posizione del primo ministro inglese, i mercati britannici sono tornati a crescere. Rachel Reeves, ministra del Tesoro del governo Starmer, resterà in carica "ancora a lungo", per cui gli investitori non temono più improvvisi smottamenti del mercato.

Keir Starmer rafforza la sua posizione con parole di fiducia in Rachel Reeves, ministra dello Scacchiere britannica, in un momento cruciale per il governo di Londra.

