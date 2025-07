LIVE Sinner-Vukic 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | parte meglio l’aussie nel 1° set

Il match tra Sinner e Vukic a Wimbledon 2025 si svela come un emozionante duello all’ultimo punto. Con scambi intensi e riprese mozzafiato, i due tennisti danno spettacolo sul prato londinese. La partita è ancora aperta, e ogni game potrebbe cambiare le sorti del confronto. Resta con noi per vivere ogni attimo di questa sfida epica, perché il tennis a Wimbledon non smette mai di sorprendere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A In rete il rovescio lungoriga dell’australiano. Diventano 4 le chance! 40-40 Bellissima demi-volèe vincente incrociata di Vukic. Risale. 30-40 Servizio vincente Vukic. 15-40 Non tiene in campo stavolta il dritto in corsa difensivo Sinner. 0-40 Roboante dritto in corsa vincente di Sinner. Tre palle break! 0-30 Stecca il dritto difensivo Vukic. 0-15 Ottima risposta con il dritto di Sinner, dà punto diretto. 2-1 Sul nastro il dritto in cross di Vukic. In qualche modo Sinner tiene la battuta. A-40 Di nuovo il servizio vincente. 40-40 Altro errore di Sinner, che ha iniziato con le marce molto basse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Vukic 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: parte meglio l’aussie nel 1° set

