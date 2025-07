Carri funebri per riportare la salma di Diogo Jota in Portogallo

Lacrime e commozione avvolgono il mondo del calcio per la tragica perdita di Diogo Jota e suo fratello, vittime di un incidente in Spagna. Due carri funebri portoghesi si preparano a riportare le salme in patria, simbolo di un arrivederci carico di dolore ma anche di affetto. La comunità sportiva si stringe nel ricordo di due giovani talenti che ci hanno lasciato troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile.

Cernadilla (Zamora), 3 lug. (askanews) - Due carri funebri portoghesi sono arrivati in Spagna per riportare a casa le salme di Diogo Jota e di suo fratello. Il 28enne giocatore del Liverpool e Andre Silva sono morti gioved√¨ in un incidente stradale nella provincia nord-occidentale spagnola di Zamora. La Guardia Civil ha dichiarato che un veicolo su cui viaggiavano √® uscito di strada ed √® andato a fuoco poco dopo mezzanotte nel comune di Cernadilla. "Tutto fa pensare allo scoppio di uno pneumatico mentre il veicolo stava sorpassando", ha dichiarato la Guardia Civil in un comunicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Carri funebri per riportare la salma di Diogo Jota in Portogallo

In questa notizia si parla di: carri - funebri - riportare - diogo

Carri funebri per riportare la salma di Diogo Jota in Portogallo.

Come si fanno i carri funebri - Il Post - Come si fanno i carri funebri È un lungo lavoro artigianale che viene svolto non dalle case automobilistiche, ma da poche aziende specializzate nella trasformazione di auto normali ... Da ilpost.it

I carri funebri più belli d'Italia sono questi | Il Foglio - I carri funebri più belli d'Italia sono questi Maurizio Milani 17 mag 2023 C'è una Bugatti unica al mondo, poi la casa ha vietato la conversione dei suoi modelli. ilfoglio.it scrive