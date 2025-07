Palio di Siena 2025 vince la contrada dell'Oca | trionfa il fantino Tittia in sella al cavallo Diodoro

Il Palio di Siena 2025 si tinge di giallo e nero: trionfo della contrada dell’Oca, con il leggendario fantino Tittia su Diodoro. Un’impresa memorabile, che ha visto gli eroi della corsa mantenere il comando per tutto il giro, regalando emozioni indimenticabili ai presenti. Questa vittoria segna un capitolo straordinario nella storia di questa antica tradizione. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa cavalcata vittoriosa.

