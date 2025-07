L’ex vicesindaco di centrodestra contro FdI | Il 25 aprile ero in piazza tu postavi fasci littori

Dopo la recente sconfitta elettorale, il panorama politico si infiamma con accesi scontri tra esponenti di centrodestra e forze di opposizione. L’ultimo episodio vede il vicesindaco leghista Pietro Piciocchi criticare la nomina di Alberto Campanella, candidato sostenuto da Fratelli d’Italia, nel nuovo Municipio. Un confronto che mette in evidenza tensioni e divisioni interne, riflettendo le sfide e le complessità di un’alleanza politica in evoluzione, pronta a scrivere il proprio futuro.

Dopo la disfatta elettorale, Pietro Piciocchi, civico di area leghista, attacca la nomina in un Municipio del meloniano Alberto Campanella. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’ex vicesindaco di centrodestra contro FdI: “Il 25 aprile ero in piazza, tu postavi fasci littori”

