Caso Ramy omicidio stradale anche per il carabiniere | è polemica

La tragica vicenda di Ramy Elgaml, il giovane di 19 anni morto durante un inseguimento a Milano, ha scatenato forti polemiche e dibattiti sul coinvolgimento delle forze dell'ordine. La decisione di contestare anche l'omicidio stradale al carabiniere ha acceso una discussione che va oltre la semplice ricostruzione dei fatti, portando alla luce le complessità di giustizia e responsabilità in situazioni di emergenza. Un caso che mette in discussione i limiti e le responsabilità di chi tutela la sicurezza pubblica.

La morte di Ramy Elgaml, il 19enne che la notte tra il 23 e il 24 novembre perse la vita durante un inseguimento da parte dei carabinieri a Milano, ha visto un 'concorso di colpa' da parte dell'amico Fares Bouzidi, il 22enne alla guida dello scooter in sella al quale Ramy viaggiava come passeggero, e del carabiniere che guidava l'auto di servizio impegnata nell'inseguimento. È la tesi sostenuta dai pm di Milano, Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, che hanno disposto la chiusura delle indagini a carico del militare e del giovane per la morte del 19enne, sbalzato dalla sella del T-Max dopo la collisione con la gazzella al termine di un inseguimento durato 8 minuti per le vie della città con punte fino a 120 kmh. 🔗 Leggi su Iltempo.it