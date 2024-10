Imprenditore di Nocera Inferiore tra i 16 imputati a processo | l’inchiesta su intestazioni fittizie di locali a Bologna

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un giro didi esercizi commerciali per aggirare le misure antimafia ha portato a 16 richieste di rinvio a giudizio da parte della Procura di. Tra glifigura un, originario di, accompagnato da familiari e persone a lui vicine, accusati di aver orchestrato un complesso sistema didiper eludere i controlli delle autorità. Le indagini Al centro delle indagini, come riportato dal quotidiano SalernoToday, c’è una pizzeria situata in Strada Maggiore a, che per un periodo è stata intestata a un prestanome, l’didi cui sopra, successivamente a sua figlia e a sua moglie. Anche altririentrano nel mirino del, tra cui un ristorante in via Matteotti, intestato prima a un cittadino egiziano e poi a un’altra persona, ritenuti prestanome.