I primi cento giorni del sindaco Stoppani punta sul turismo e bacchetta la vecchia Giunta

(Di martedì 1 ottobre 2024) I100di Stefaniaalla guida del Comune di Tirano in aula. In occasione del Consiglio comunale, la prima cittadina ha tracciato una sorta di bilancio dei suoi3 mesi di "governance" in uno dei municipi più grandi e importanti della Valtellina. "I100di governo sono stati caratterizzati da un’intensa attività di ricognizione – sottolinea -, durante la quale ci siamo rapidamente inseriti nel funzionamento della macchina comunale e abbiamo stabilito un dialogo costruttivo con gli attori economici locali, tra cui l’Unione commercianti e Confartigianato. Le tre principali manifestazioni, Notte dei Saldi, Tiranotte ed Eroico Rosso, sono state un successo non solo dal punto di vista economico, ma anche per il loro impatto sociale".