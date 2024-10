Ex Milan Mario Balotelli riparte dalla terza divisione spagnola  Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 1 ottobre 2024) Exnon ha intenzione di aspettare troppo: l’attaccante ripartirà. La squadranon vuole più aspettare e presto ricomincerà a giocare a calcio. La domanda che sorge spontanea, però, è dove? Sembra assurdo, ma sì, l’ex attaccante di Manchester City,, Inter e tante altre, ripartirà. Superè, quindi, pronto a firmare un contratto con l’Intercity Football Club, squadra di Alicante. L’operazione non è ancora chiusa, ma siamo davvero ai dettagli. Il giocatore ha deciso di accettare la proposta – contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’altra stagione – per rilanciarsi e ritrovare contatto con il campo, dopo l’ultima esperienza vissuta in Turchia nell’Adana Demirspor. Exha fretta di ricominciare: e giocherà in Spagna.