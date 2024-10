Calhanoglu gol contro la Stella Rossa! L’Inter torna a segnare su punizione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)magia da calcio piazzato nel corso di Inter-! La traiettoria perfetta del turco ha battuto il portiere serbo, lasciando senza parole i tifosi presenti al “Giuseppe Meazza”. La squadra nerazzurrada calcio piazzato, ecco da quando non succedeva. GOL DEL VANTAGGIO – Hakanall’11’ di gioco ha sbloccato il risultato in Inter-, sfida valida per la seconda giornata di UEFA Champions League. La traiettoria perfetta del turco ha battuto il portiere serbo. L’urlo di San Siro ha accolto il ritorno a un fondamentale che sembrava essersi perso per i nerazzurri negli ultimi anni., infatti, non segnava sudiretta in una partita ufficiale dal 8 novembre 2022, quando Federico Dimarco,il Bologna in Serie A, aveva infilato il portiere avversario con un sinistro chirurgico.