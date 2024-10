Caffè nei cosmetici e nei profumi | a cosa serve e dove trovarlo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’1 ottobre si celebra la Giornata Internazionale del. Ma non è solo questione di aroma. Ilha, infatti, tante proprietà benefiche. Anche per la pelle. Per questo i suoi estratti – prima tra tutti la caffeina – vengono sempre più utilizzati in campo cosmetico. Troviamo ilin diverse formulazioni, ladc’è bisogno di risvegliare e regalare una sferzata di energia al corpo e all’incarnato. Si va dai sieri contorno occhi alle creme anti-cellulite fino ai. Ecco una nostra selezione di prodotti a base dida provare!neiper il contorno occhi Caffeina ed estratti delsono, per esempio, gli ingredienti star di diverse creme e sieri per il contorno occhi. Questo perché sono antiossidanti e vasocostrittori.