Brembo vende l’intera partecipazione in Pirelli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Bergamo.N.V., annuncia martedì 2 ottobre l’avvio di una operazione di cessione deldi 55.800.000 azioni ordinarie di& C. Spa, pari a circa il 5,58% del capitale sociale della Società alla data del presente comunicato. L’offerta sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali (compresi gli investitori che soddisfano i requisiti di qualified institutional buyers negli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A del United States Securities Act del 1933, come modificato). La procedura di bookbuilding avrà inizio immediatamente.N.V. si riserva il diritto di variare i termini o la tempistica dell’Offerta in qualsiasi momento.darà comunicazione dell’esito del collocamento al termine dello stesso.